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Де Лигт интересен топ-клубу АПЛ

27 Декабря 2023 • 11:36 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
1 1.30 X 5.50 2 9.00
28.12 23:15

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт находится в сфере интересов топ-клуба из Английской премьер-лиги. По информации от Gunner Blog, нидерландец очень нравится главному тренеру лондонского «Арсенала» Микелю Артете.

Источник сообщает, что «канониры» хотели бы приобрести де Лигта ближайшим летом. Маттейс даже в здоровом состоянии не всегда проходил в основной состав «Баварии», поэтому у «Арсенала» есть надежда, что защитник захочет сменить клубную прописку летом.

Пока «Арсенал» лишь смущает сумма компенсации, в которую может обойтись де Лигт. Напомним, полтора года назад «Бавария» заплатила за игрока 67 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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