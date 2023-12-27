Де Лигт интересен топ-клубу АПЛ

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт находится в сфере интересов топ-клуба из Английской премьер-лиги. По информации от Gunner Blog, нидерландец очень нравится главному тренеру лондонского «Арсенала» Микелю Артете.

Источник сообщает, что «канониры» хотели бы приобрести де Лигта ближайшим летом. Маттейс даже в здоровом состоянии не всегда проходил в основной состав «Баварии», поэтому у «Арсенала» есть надежда, что защитник захочет сменить клубную прописку летом.

Пока «Арсенал» лишь смущает сумма компенсации, в которую может обойтись де Лигт. Напомним, полтора года назад «Бавария» заплатила за игрока 67 миллионов евро.