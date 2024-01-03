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«Бавария» не станет платить больше 60 млн евро за Пальинью

03 Января 2024 • 22:08 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья может не перейти в «Баварию».

Португалец продолжает фигурировать в числе главных целей мюнхенского гранда, однако действующие чемпионы Германии не намерены платить крупную сумму за игрока. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, «Бавария» не заплатит за Пальинью более 60 млн евро. Трансфер точно не состоится в январе, если «Фулхэм» не устроят такие условия.

Жоау Пальинья дал согласие на переход в «Баварию» ещё летом 2023 года, но сделка сорвалась. Стоимость 28-летнего опорного хавбека, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 60 млн евро.

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Фулхэм Бавария Жоау Пальинья трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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