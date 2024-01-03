Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори попал на радары «Баварии».

Мюнхенский клуб рассматривает различные варианты усиления центра обороны, и в шорт-листе нашлось место для 26-летнего футболиста «россонери», докладывает журналист Флориан Плеттенберг. В настоящее время трансфер маловероятен, поскольку «Милан» не собирается продавать англичанина в январе, однако «Бавария» может предпринять новую попытку в будущем.

Фикайо Томори провёл 22 матча за команду Стефано Пиоли в текущем сезоне, записав на свой счёт три забитых мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.