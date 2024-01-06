Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дайер перейдёт в «Баварию» благодаря Кейну слухи

06 Января 2024 • 12:14 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Центральный защитник «Тоттенхэма» в ближайшее время должен перебраться в «Баварию».

Как утверждает Football Insider, форвард «Баварии» Гарри Кейн, ранее выступавший за «Тоттенхэм», активно рекомендовал защитника «шпор» и своего близкого друга Эрика Дайера руководству мюнхенцев и главному тренеру команды Томасу Тухелю. 

По данным источника, Тухель уже провел беседу с Дайером и рассказал, как тот впишется в команду. Сообщается, что он будет играть не только на позиции центрального защитника, но и в полузащите.

Источник отмечает, что сумма трансфера должна составить пять миллионов евро.

29-летний Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Томас Тухель Эрик Дайер Гарри Кейн трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

04 Января
15:57
Пере Гвардиола: «Если «Бавария» позвонит Мичелу, я лично отвезу его в Мюнхен на машине»
00:49
Стало известно, сколько «Бавария» готова потратить на зимние трансферы
03 Января
22:08
«Бавария» не станет платить больше 60 млн евро за Пальинью
21:02
«Баварии» интересен защитник «Милана»
14:00
Нагельсманн определился, кто будет первым номером сборной Германии на Евро-2024
13:55
«Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем
12:44
Ким Мин Джэ – о награде игроку года в Южной Корее: «Это был самый особенный год в моей жизни»
02 Января
21:17
Пальинья хочет перейти в «Баварию», мюнхенский клуб планирует потратиться на другого игрока
01 Января
20:32
Кейн - самый популярный постоялец отеля после королевы Елизаветы II - менеджер отеля
30 Декабря
14:12
«Бавария» точно не продаст де Лигта зимой
12:40
«Бавария», «Арсенал» и другие клубы следят за Фримпонгом
29 Декабря
23:03
Нойер: «Этот год повлиял на мой характер больше, чем любой другой»
28 Декабря
17:03
Шафферт: «Киммих не смог доказать, что является лидером «Баварии»
14:24
Сане сравнил Тухеля с Гвардиолой
14:14
Сане: «Я быстро понял, что между нами с Кейном может образоваться хорошая связка»
12:56
«Манчестер Сити» может усилить интерес к Киммиху
12:17
Сане рассказал, как справляется с критикой
12:02
Сане: «Надеюсь, смогу сохранить нынешнюю форму до конца сезона»
10:50
«Бавария» готова предложить за Варана 20 миллионов евро
04:04
Дэвису придётся отказаться от более выгодных предложений ради перехода в «Реал»
27 Декабря
21:46
Хамес Родригес: «В Мюнхене очень холодно, иногда я не понимал, что делаю в этом городе»
18:32
«Бавария» готова выложить 20 миллионов евро за Варана
16:23
Трансфер Пальиньи в «Баварию» под угрозой срыва
16:13
«Бавария» изменила трансферную цель
15:45
Агент Йылдыза: «Бавария» слишком поздно предложила клиенту новый контракт»
12:33
Румменигге ответил, есть ли у Кейна шанс побить рекорд Левандовски по голам за сезон в Бундеслиге
12:24
Румменигге: «Я сразу был убеждён, что Кейн отлично подойдёт «Баварии»
11:50
Саутгейт: «Кейн и Беллингем отлично играют за свои клубы, это идёт на пользу сборной»
11:36
Де Лигт интересен топ-клубу АПЛ
25 Декабря
16:29
«Бавария» и «ПСЖ» интересовались Салиба, но игрок решил остаться в «Арсенале»
11:43
Зепп Майер сказал, кто должен быть основным вратарём сборной Германии
00:28
Игрок «Баварии» Кретциг: «Кейн – олицетворение профессионализма»
24 Декабря
23:26
Романо: «Ситуация Дэвиса в «Баварии» по-прежнему сложна, «Реал» скоро начнёт действовать»
22:31
Майер: «Томас Мюллер – это Герд Мюллер современности»
21:37
Та сделал выбор между «Баварией» и АПЛ
21:07
Майер: «Кейн гораздо ценнее Левандовски»
23 Декабря
16:35
Зоммер: «У меня были отличные отношения с Нойером»
16:22
Мусиала: «С приходом Кейна у нас появился первоклассный бомбардир»
15:45
У «Баварии» есть минимальные шансы заполучить Араухо летом
15:09
Вегхорст: «Я расплакался, когда агент позвонил и сообщил мне об интересе «Манчестер Юнайтед»
14:56
Вегхорст: «В «Манчестер Юнайтед» мне приходилось выступать в роли ассистента»
14:26
Бывший агент Пальиньи: «Очень жаль, что Жоау не смог перейти в «Баварию» летом»
13:02
Мусиала: «Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча»
12:51
Мусиала: «Меня считают главной надеждой сборной Германии на Евро-2024? Это меня очень мотивирует»
01:36
Мусиала высказался о своём будущем в «Баварии»
22 Декабря
02:59
Тухель хочет видеть в «Баварии» защитника «Байера»
21 Декабря
23:01
Отступные в контракте Зиркзее – 40 млн евро, но для «Баварии» прописаны другие условия
21:43
Меньян не торопится отвечать на предложение «Милана», за ситуацией следит «Бавария»
14:46
Румменигге – о Суперлиге: «Никто в Германии никогда не согласится на Суперлигу» 1
13:09
Тухель – о Сане: «После международной паузы его выступления нельзя назвать отличными»
11:42
Тухель: «Мы работаем над новыми трансферами»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 10
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 8
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
​Хави должны были удалить за ужасные слова в адрес судьи 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Января
12:48 · Англия. Премьер-лига
Вернер может перейти в «Тоттенхэм»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Почеттино объяснил, почему «Челси» вернул Сантоса из аренды
12:14 · Англия. Премьер-лига
Дайер перейдёт в «Баварию» благодаря Кейну слухи
11:54 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» продолжит карьеру в «Севилье» слухи
11:25 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» может потерять нескольких игроков
10:44 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ нацелились на защитника «Реала»
01:04 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу подтвердил грядущее расставание с Перишичем
00:57 · Англия. Кубок Англии
«Тоттенхэм» скромно, но по делу прошёл «Бёрнли»
00:27 · Англия. Кубок Англии
«Фулхэм» спокойно прошёл «Ротерхэм»
00:13 · Англия. Кубок Англии
«Вулверхэмптон» не проиграл «Брентфорду», проведя почти весь матч вдесятером
05 Января
22:30 · Англия. Кубок Англии
«Тоттенхэм» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:23 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» также хочет Томори 3
20:55 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» решила не подписывать Чалобу
19:58 · Англия. Кубок Англии
​Клопп высказался о травме Собослаи
19:42 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино высказался о состоянии травмированных игроков «Челси»
Все новости
Рекомендуем