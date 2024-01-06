Центральный защитник «Тоттенхэма» в ближайшее время должен перебраться в «Баварию».

Как утверждает Football Insider, форвард «Баварии» Гарри Кейн, ранее выступавший за «Тоттенхэм», активно рекомендовал защитника «шпор» и своего близкого друга Эрика Дайера руководству мюнхенцев и главному тренеру команды Томасу Тухелю.

По данным источника, Тухель уже провел беседу с Дайером и рассказал, как тот впишется в команду. Сообщается, что он будет играть не только на позиции центрального защитника, но и в полузащите.

Источник отмечает, что сумма трансфера должна составить пять миллионов евро.

29-летний Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 12 миллионов евро.