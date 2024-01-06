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Араухо дал ответ «Баварии» слухи

06 Января 2024 • 20:57 Комментировать
Барбастро
...
Барселона
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07.01 23:00

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо пока не собирается переходить в «Баварию».

24-летний футболист считается одной из главных трансферных целей мюнхенцев. В немецком клубе хотели бы оформить трансфер уже в зимнее окно, однако сделать это, похоже, не получится. Как информирует журналист Хоан Поки, сам Араухо уже дал понять Томасу Тухелю, что не рассматривает вариант с уходом из «Барселоны» в январе. При этом, по данным источника, летний переход пока не исключён. Многое будет зависеть от успехов каталонского коллектива в оставшейся части сезона.

В текущей кампании Рональд Араухо провёл 17 матчей, однажды отметившись голом. «Барселона» оценивает игрока в 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Томас Тухель Рональд Араухо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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