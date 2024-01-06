Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо пока не собирается переходить в «Баварию».

24-летний футболист считается одной из главных трансферных целей мюнхенцев. В немецком клубе хотели бы оформить трансфер уже в зимнее окно, однако сделать это, похоже, не получится. Как информирует журналист Хоан Поки, сам Араухо уже дал понять Томасу Тухелю, что не рассматривает вариант с уходом из «Барселоны» в январе. При этом, по данным источника, летний переход пока не исключён. Многое будет зависеть от успехов каталонского коллектива в оставшейся части сезона.

В текущей кампании Рональд Араухо провёл 17 матчей, однажды отметившись голом. «Барселона» оценивает игрока в 100 млн евро.