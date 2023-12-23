Мусиала: «Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рад, что его вместе с хавбеком «Реала» Джудом Беллингемом считают будущими претендентами на «Золотой мяч».

«Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча». Мы с Джудом являемся друзьями. Мы были соседями по комнате в молодёжной сборной Англии. Сейчас я играю за «Баварию», а он за мадридский «Реал». Это сумасшествие. Джуд в данный момент хорошо играет в своём клубе, я счастлив за него. Так или иначе, индивидуальные награды очень привязаны к коллективным. Если ты выигрываешь престижные трофеи с клубом или сборной, твои шансы на «Золотой мяч» увеличиваются», – сказал Мусиала в интервью журналисту Массимилиану Коху.