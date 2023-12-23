Мусиала высказался о своём будущем в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился мыслями о собственных перспективах в клубе.

Текущий контракт 20-летнего игрока рассчитан до 2026 года. По ходу нынешнего сезона в СМИ фигурировали слухи о скором уходе Мусиалы: среди претендентов назывались «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

«Мой контракт истекает в 2026 году, так что всё абсолютно спокойно. Мне очень комфортно в «Баварии».

Мне нравится работать с Томасом Тухелем – он и его тренерский штаб очень мне помогают, они внимательны к деталям. Думаю, наша команда движется в правильном направлении, а лично я ещё могу стать лучше в некоторых аспектах – например, в принятии решений и игре в пас», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Мусиалы.