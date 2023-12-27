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«Бавария» готова выложить 20 миллионов евро за Варана слухи

27 Декабря 2023 • 18:32 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает Diario Sport, мюнхенский клуб надеется опередить мадридский «Реал» в борьбе за 30-летнего француза. По сведениям источника, немецкий гранд намерен предложить «красным дьяволам» почти 20 миллионов евро за Варана.

В текущем сезоне Варан принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость французского защитника оценивается в 25 миллионов евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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