«Бавария» готова выложить 20 миллионов евро за Варана

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает Diario Sport, мюнхенский клуб надеется опередить мадридский «Реал» в борьбе за 30-летнего француза. По сведениям источника, немецкий гранд намерен предложить «красным дьяволам» почти 20 миллионов евро за Варана.

В текущем сезоне Варан принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость французского защитника оценивается в 25 миллионов евро.