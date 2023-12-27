Румменигге ответил, есть ли у Кейна шанс побить рекорд Левандовски по голам за сезон в Бундеслиге

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил шансы нападающего Гарри Кейна побить рекорд Роберта Левандовски по голам за сезон в немецкой Бундеслиге. Напомним, в кампании 2020/21 поляк забил 41 мяч в чемпионате. Кейн после 15 матчей этого розыгрыша Бундеслиги имеет на счету 21 гол.

«Между Кейном и Бундеслигой возникла любовь с первого взгляда. По силам ли Гарри побить рекорд Роберта Левандовски? Сейчас рано об этом говорить, ведь прошла всего половина сезона. Гарри – это лидер, он хочет продолжать им оставаться», – сказал Румменигге в беседе с DPA.

Напомним, летом мюнхенцы заплатили за Кейна 100 миллионов евро.