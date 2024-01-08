«Бавария», «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» готовы заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока

«Шальке 04» получил предложения по Ассану Уэдраого сразу от трёх клубов Бундеслиги.

«Бавария», «РБ Лейпциг» и франкфуртский «Айнтрахт» готовы активировать пункт отступных в размере 15 млн евро, прописанный в контракте 17-летней восходящей звезды. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, все три клуба предложили хавбеку договор до 2029 года. Отмечается, что на Уэдраого также растёт спрос и среди представителей зарубежных чемпионатов. Решение остаётся за самим игроком.

Ассан Уэдраого отметился одним забитым мячом в 11 поединках текущего розыгрыша второй немецкой Бундеслиги за «Шальке 04».