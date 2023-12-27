Хамес Родригес: «В Мюнхене очень холодно, иногда я не понимал, что делаю в этом городе»

Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес вспомнил о временах выступления за мюнхенскую «Баварию».

Колумбиец представлял цвета немецкого гранда с 2017 по 2019 год на правах аренды из мадридского «Реала».

«В Мюнхене очень холодно, люди там тоже холодные, хотя в «Баварии» ко мне относились фантастически.

Были дни, когда я ехал на работу в девять часов утра при температуре -28 градусов. Я спрашивал себя: «Что я здесь делаю?» В Мюнхене очень высокое качество жизни, но я не мог чувствовать себя там комфортно», – цитирует Football Talk Хамеса, отметившегося 15 голами и 20 ассистами в 67 поединках за «Баварию».