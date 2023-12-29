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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер: «Этот год повлиял на мой характер больше, чем любой другой»

29 Декабря 2023 • 23:03 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мыслями о событиях 2023 года.

Капитан мюнхенцев получил тяжёлую травму в конце 2022 года во время отпуска после чемпионата мира в Катаре. 37-летний игрок смог вернуться на поле только в октябре, и сходу стал основным в «Баварии», а также, как ожидается, вновь будет «первым номером» в сборной Германии перед домашним Евро-2024.

«Конечно, год назад это было трудно представить, но я ставил перед собой такую цель. Я отдал все силы, получил много поддержки от людей. Этот год был полон крайностей, и он, безусловно, повлиял на мой характер больше, чем любой другой», – сказал в интервью TZ Нойер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер ещё теги

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