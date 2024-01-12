«Бавария» была вынуждена в спешке подписывать защитника, так как до последнего рассчитывала на Араухо

«Бавария» не смогла подписать свою главную трансферную цель Рональда Араухо.

24-летний футболист «Барселоны» был абсолютным приоритетом «Баварии» на рынке: в Мюнхене надеялись, что уругваец закроет сразу две позиции в обороне – центр и правый фланг. По данным журналиста Кристиана Фалька, боссы гранда Бундеслиги слишком полагались на трансфер Араухо, поэтому, узнав о невозможности осуществления сделки, были вынуждены поспешно искать альтернативные опции. В четверг клуб объявил о подписании центрального защитника Эрика Дайера из «Тоттенхэма».

Вероятно, предстоящим летом «Бавария» снова попробует приобрести Рональда Араухо, стоимость которого Transfermarkt оценивает в 70 млн евро.