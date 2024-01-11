Стало известно, когда Дайер может дебютировать за «Баварию»

В ближайшее время центральный защитник сборной Англии Эрик Дайер перейдёт из «Тоттенхэма» в «Баварию».

Как сообщает журналист Максимилиан Кох, главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель с самого начала был сторонником трансфера 29-летнего защитника.

По данным источника, «Бавария» официально объявит о переходе Дайера 11 января. Отмечается, что футболист может дебютировать за новую команду уже в матче с «Хоффенхаймом».

Встреча 17-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Хоффенхаймом» состоится завтра, 12 января. Старт поединка запланирован на 22:30 по московскому времени.