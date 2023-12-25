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Игрок «Баварии» Кретциг: «Кейн – олицетворение профессионализма»

25 Декабря 2023 • 00:28 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Левый защитник «Баварии» Франс Кретциг поделился мнением о Гарри Кейне.

20-летний футболист с недавних пор выступает за первую команду мюнхенцев. В нынешнем сезоне немец провёл семь матчей за коллектив Томаса Тухеля.

«Кейн – настоящее олицетворение профессионализма. Он чрезвычайно пунктуален, всегда приходит первым, образцово выполняет свою работу и старается помогать другим. В нём сочетаются выдающийся футболист и по-настоящему хороший человек, и это очень меня впечатляет», – рассказал в интервью Kicker Кретциг.

Гарри Кейн пополнил ряды «Баварии» прошедшим летом, перебравшись из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Франс Кретциг ещё теги

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Сегодня, 25 Декабря
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