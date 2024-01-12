«Бавария» установила рекорд домашней результативности в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» в игре против «Хоффенхайма» в рамках 17 тура немецкой Бундеслиги установила новый рекорд турнира, вещает Opta Sports.

Так, игроки «Баварии» поразили ворота соперника аж в 65-м по счёту домашнем матче Бундеслиги. Такое ранее не удавалось никому.

Напомним, что встреча «Баварии» и «Хоффенхайма» началась в 22:30 по московскому времени в Мюнхене. По итогу первого тайма благодаря голу Джамала Мусиалы «Бавария» впереди – 1:0. Следить за ходом матча в текстовой трансляции можно на нашем портале.

Кстати, голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отмечает в этом мачте лично для себя любопытную круглую дату.