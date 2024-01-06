Нойер: «Эрик Дайер? Звучит хорошо»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

В скором времени гранд Бундеслиги может объявить о подписании новых игроков. Первым зимним новичком, вероятно, станет английский центральный защитник Эрик Дайер из «Тоттенхэма».

«Эрик Дайер? Звучит хорошо. Ответственные лица тщательно исследуют рынок, мы спокойны на этот счёт.

Я пока не знаю ничего конкретного [о трансферах], но мне известно, что клуб ведёт работу, чтобы найти подходящие и соответствующие нашим возможностям варианты. Мы знаем, что в период кризиса травм наш состав был недостаточно хорош», – приводит TZ слова Нойера.