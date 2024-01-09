«Бавария» «перебила» предложение «Тоттенхэма» по Дрэгушину

«Бавария» сделала официальное предложение «Дженоа» по трансферу центрального защитника Раду Дрэгушина.

21-летний игрок уже согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом», и его переезд в Лондон считался лишь делом времени, однако в саге произошёл новый поворот. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» направила официальное предложение «Дженоа» по румыну. Отмечается, что мюнхенцы предложили итальянскому клубу чуть более выгодные условия, чем «шпоры». Теперь выбор за самим футболистом.

Как сообщалось ранее, «Тоттенхэм» предложил за Раду Дрэгушина около 30 млн евро, 5 из которых – бонусы.