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«Манчестер Сити» может усилить интерес к Киммиху

28 Декабря 2023 • 12:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.07 X 12.00 2 26.00
30.12 18:00

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих скоро может оказаться в Английской премьер-лиге. В воссоединении с немцем заинтересован тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в своё время привёл Киммиха в «Баварию».

По информации от Talksport, «Манчестер Сити» хочет усилить полузащиту в обозримом будущем, а 28-летний Киммих является одним из приоритетных вариантов для тренера Хосепа Гвардиолы.

У Киммиха летом 2025 года заканчивается контракт с «Баварией». Стороны пока далеки от заключения новой сделки, поэтому в конце сезона мюнхенцы вполне могут продать полузащитника по скидке.

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Бавария Манчестер Сити Йозуа Киммих ещё теги

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