Дэвису придётся отказаться от более выгодных предложений ради перехода в «Реал»

Будущее левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса остаётся неопределённым.

Ожидается, что в 2024 году игрока попробует приобрести мадридский «Реал», давно считающийся главным претендентом на канадца. Соглашение Дэвиса истекает в 2025 году, и «Бавария» хотела бы его продлить, но вряд ли сможет удовлетворить требования футболиста по зарплате.

По данным Marca, «Реал» также не сможет сделать защитнику щедрое предложение, так как не намерен подрывать зарплатную структуру. Таким образом, 23-летнему латералю придётся отклонить более выгодные предложения от других клубов, чтобы пополнить ряды мадридского гранда.