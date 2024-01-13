Мюллер отметил игру Нойера в матче с «Хоффенхаймом»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился комментарием после матча с «Хоффенхаймом».

Игра 17-го тура чемпионата Германии завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 3:0.

— За 90 минут может произойти многое. В середине матча нам нужен был Нойер, который помогал нам удерживать лидерство. Игра могла пойти по другому сценарию, но именно поэтому в наших воротах стоит Мануэль, — цитирует Мюллера пресс-служба мюнхенцев.

Футболист добавил, что в целом игра получилась хорошей, хотя не хватало определенной легкости. Команда хорошо действовала в контрпрессинге и на стандартных положениях, подытожил нападающий.

Очередная победа позволила «Баварии» вновь вплотную приблизиться к лидирующему в таблице «Байеру». Разница между командами составляет всего один балл.