Дайер: «Кейн много рассказывал о «Баварии»

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер признался, что поддерживал связь с Гарри Кейном до своего перехода.

В августе прошлого года 30-летний нападающий перебрался в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма», а теперь тот же путь проделал и Дайер, чей трансфер был подтверждён официально в четверг.

«Я постоянно общался с Гарри ещё до того, как приехал сюда. Мы продолжали поддерживать контакт после его перехода в «Баварию», и он много рассказывал о том, как ему здесь нравится. Вчера, когда появились новости о моём трансфере, мы вновь связались с Кейном, чтобы всё обсудить. С нетерпением жду встречи с ним», – приводит Bayern & Germany слова Дайера.