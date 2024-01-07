«Бавария» выбирает между Дайером и защитником «ПСЖ»

Мюнхенская «Бавария» продолжает искать усиление в центр обороны. По информации от журналиста Натана Гиссинга, помимо Эрика Дайера из лондонского «Тоттенхэма», команда Томаса Тухеля также рассматривает кандидатуру Норди Мукиэле из французского «ПСЖ».

Дайер способен сыграть в опорной зоне полузащиты и в центре защиты, тогда как Мукиэле способен закрыть абсолютно любую позицию в обороне. При всём желании «Баварии» провернуть трансфер француза, «ПСЖ» не хочет отпускать Норди, так как правый защитник Ашраф Хакими в январе будет участвовать в Кубке Африки.

Напомним, контракт 29-летнего Дайера с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона. 26-летний Мукиэле не получает стабильной игровой практики в «ПСЖ», но клуб не хочет отпускать защитника зимой.