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Чемпионат Германии. Бундеслига

Саутгейт: «Кейн и Беллингем отлично играют за свои клубы, это идёт на пользу сборной»

27 Декабря 2023 • 11:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что переход игроков в зарубежные топ-клубы идёт на пользу национальной команде. Напомним, летом нападающий Гарри Кейн перебрался в мюнхенскую «Баварию», а полузащитник Джуд Беллингем в мадридский «Реал».

«Кейн и Беллингем отлично играют за свои клубы, это идёт на пользу сборной. Они выступают за очень большие клубы и каждую неделю выступают под большим давлением. Мы хотим, чтобы все наши футболисты играли в таких условиях», – цитирует Саутгейта Sky Sports.

Кейн в этом сезоне является лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги, а Беллингем – испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
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