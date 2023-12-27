Саутгейт: «Кейн и Беллингем отлично играют за свои клубы, это идёт на пользу сборной»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что переход игроков в зарубежные топ-клубы идёт на пользу национальной команде. Напомним, летом нападающий Гарри Кейн перебрался в мюнхенскую «Баварию», а полузащитник Джуд Беллингем в мадридский «Реал».

«Кейн и Беллингем отлично играют за свои клубы, это идёт на пользу сборной. Они выступают за очень большие клубы и каждую неделю выступают под большим давлением. Мы хотим, чтобы все наши футболисты играли в таких условиях», – цитирует Саутгейта Sky Sports.

Кейн в этом сезоне является лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги, а Беллингем – испанской Ла Лиги.