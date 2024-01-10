«Бавария» предложила за Дрэгушина больше 30 млн евро, игрок примет решение в среду

Стали известны детали возможного трансфера центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина в «Баварию».

Во вторник мюнхенский клуб сделал официальное предложение по румыну. Согласно обновлённому отчёту Джанлуки ди Марцио, «Бавария» предложила за Дрэгушина 31 млн евро, в то время как «Тоттенхэм» готов заплатить 24 млн евро плюс 6 млн в виде бонусов, также «шпоры» отпустят в аренду в «Дженоа» защитника Джеда Спенса.

Итальянский клуб принял оба предложения, но сам Дрэгушин пока не ответил согласием ни «Баварии», ни «Тоттенхэму» – у него осталась одна ночь на размышления. Итоговое решение, как ожидается, будет принято в среду утром.