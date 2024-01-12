Нойер проводит свой 500-й по счёту матч за «Баварию»

В пятницу вечером в Мюнхене стартовал матч местной «Баварии» и «Хоффенхайма». Команды встречаются в рамках немецкой Бундеслиги.

Как сообщает Opta Sports, знаменитый вратарь Мануэль Нойер проводит сегодня свой 500-й по счёту матч за мюнхенский клуб. Только два игрока, а именно Томас Мюллер (685) и Филипп Лам (517) провели в третьем тысячелетии больше матчей за «Баварию», чем Нойер.

Напомним, что Нойер перебрался в «Баварию» в июле 2011 года. Не так давно он продлил контракт с клубом, который действует до середины 2025 года. Вратарю 37 лет.

Текстовую трансляцию игры проводит наш портал.