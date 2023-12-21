Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Меньян не торопится отвечать на предложение «Милана», за ситуацией следит «Бавария»

21 Декабря 2023 • 21:43 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 7.80 X 4.80 2 1.43
Через 23 ч. 30 мин.

«Милан» по-прежнему далёк от договорённости по новому контракту с голкипером Майком Меньяном.

Как уже сообщалось, стороны не могут сойтись в вопросе зарплаты. По обновлённым данным Calciomercato, «Милан» готов платить французу порядка 5 млн евро в год плюс бонусы, в то время как представители французского игрока запрашивают около 7-8 млн евро. На данный момент сторона вратаря взяла паузу в переговорах, потребовав от руководства «россонери» больше времени на итоговый ответ.

За ситуацией внимательно следит «Бавария», считающая Майка Меньяна идеальной заменой 37-летнему Мануэлю Нойеру.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Бавария Мануэль Нойер Майк Меньян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Декабря
13:23
«Салернитана» - «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle
20 Декабря
00:55
Клуб АПЛ намерен перехватить Джонатана Дэвида у «Милана»
19 Декабря
14:40
Ленгле дал добро на переход в «Милан»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Декабря
23:01 · Германия. Бундеслига
Отступные в контракте Зиркзее – 40 млн евро, но для «Баварии» прописаны другие условия
21:43 · Германия. Бундеслига
Меньян не торопится отвечать на предложение «Милана», за ситуацией следит «Бавария»
20:50 · Германия. Бундеслига
Руководство «Боруссии» решило продолжить работу с Терзичем
20:18 · Германия. Бундеслига
​«РБ Лейпциг» тоже против Суперлиги
18:44 · Германия. Бундеслига
Анхелиньо готов покинуть «Галатасарай»
18:09 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» расстался с главным тренером официально
16:21 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» заявила, что не вступит в Суперлигу
14:46 · Германия. Бундеслига
Румменигге – о Суперлиге: «Никто в Германии никогда не согласится на Суперлигу»
13:09 · Германия. Бундеслига
Тухель – о Сане: «После международной паузы его выступления нельзя назвать отличными»
12:51 · Германия. Бундеслига
«Галатасарай» намерен прервать аренду Анхелиньо
11:50 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда ван де Бек перейдёт в «Айнтрахт»
11:42 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мы работаем над новыми трансферами»
10:13 · Англия. Премьер-лига
4 немецких клуба хотят купить Санчо
09:10 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал победу «Баварии»
08:59 · Германия. Бундеслига
​Зоммер: «Бавария» дала мне титул чемпиона Германии»
Все новости
Рекомендуем