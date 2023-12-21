Меньян не торопится отвечать на предложение «Милана», за ситуацией следит «Бавария»

«Милан» по-прежнему далёк от договорённости по новому контракту с голкипером Майком Меньяном.

Как уже сообщалось, стороны не могут сойтись в вопросе зарплаты. По обновлённым данным Calciomercato, «Милан» готов платить французу порядка 5 млн евро в год плюс бонусы, в то время как представители французского игрока запрашивают около 7-8 млн евро. На данный момент сторона вратаря взяла паузу в переговорах, потребовав от руководства «россонери» больше времени на итоговый ответ.

За ситуацией внимательно следит «Бавария», считающая Майка Меньяна идеальной заменой 37-летнему Мануэлю Нойеру.