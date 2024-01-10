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«Бавария» ускоряется в сделке по игроку «Тоттенхэма»

10 Января 2024 • 15:04 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
1 1.15 X 9.00 2 14.00
12.01 22:30

Мюнхенская «Бавария» намерена поскорее провернуть трансфер футболиста лондонского «Тоттенхэма» Эрика Дайера, который может сыграть в центре обороны, а также закрыть опорную зону полузащиты. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» намерена ускориться в вопросе с трансфером 29-летнего англичанина.

У Дайера летом этого года заканчивается контракт с «Баварией», поэтому «Тоттенхэм» готов продать футболиста за 4 миллиона евро. Мюнхенский клуб предложит англичанину контракт на полтора года с возможностью продления ещё на сезон.

Дайер перебрался в «Тоттенхэм» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга». В составе лондонского клуба Эрик не выиграл ни одного трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Эрик Дайер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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