«Бавария» ускоряется в сделке по игроку «Тоттенхэма»

Мюнхенская «Бавария» намерена поскорее провернуть трансфер футболиста лондонского «Тоттенхэма» Эрика Дайера, который может сыграть в центре обороны, а также закрыть опорную зону полузащиты. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» намерена ускориться в вопросе с трансфером 29-летнего англичанина.

У Дайера летом этого года заканчивается контракт с «Баварией», поэтому «Тоттенхэм» готов продать футболиста за 4 миллиона евро. Мюнхенский клуб предложит англичанину контракт на полтора года с возможностью продления ещё на сезон.

Дайер перебрался в «Тоттенхэм» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга». В составе лондонского клуба Эрик не выиграл ни одного трофея.