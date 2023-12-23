Бывший агент Пальиньи: «Очень жаль, что Жоау не смог перейти в «Баварию» летом»

Фернанду Мейра, бывший агент полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи, вспомнил о несостоявшимся переходе португальца в «Баварию» в последний день летнего трансферного окна. Напомним, после этого Жоау продлил свой контракт с «Фулхэмом».

«Очень жаль, что Жоау, основной игрок сборной Португалии, не смог перейти в «Баварию» летом. Пальинья уже был в Мюнхене и готовился подписать контракт, но затем его мечта разбилась. Мне было очень жаль игрока. Жоау всё ещё мечтает играть за «Баварию». Клуб попытается вновь провернуть трансфер в январе. Я в этом уверен. Думаю, Пальинья идеально подойдёт «Баварии», – сказал Мейра в интервью Sport 1.