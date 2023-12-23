Мусиала: «С приходом Кейна у нас появился первоклассный бомбардир»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился эмоциями от игры с нападающим Гарри Кейном, который проводит дебютный сезон за команду. Летом англичанин перешёл из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. На счету нападающего 21 гол в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

«С приходом Кейна у нас появился первоклассный бомбардир. С ним я могу наладить хорошее взаимопонимание на поле. В то же время руководство работает над тем, чтобы сохранить в команде других важных игроков. Лично для меня очень важно получать удовольствие от своей игры, забивать голы и раздавать ассисты», – сказал Мусиала в интервью журналисту Максимилиану Коху.