Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала: «С приходом Кейна у нас появился первоклассный бомбардир»

23 Декабря 2023 • 16:22 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился эмоциями от игры с нападающим Гарри Кейном, который проводит дебютный сезон за команду. Летом англичанин перешёл из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. На счету нападающего 21 гол в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

«С приходом Кейна у нас появился первоклассный бомбардир. С ним я могу наладить хорошее взаимопонимание на поле. В то же время руководство работает над тем, чтобы сохранить в команде других важных игроков. Лично для меня очень важно получать удовольствие от своей игры, забивать голы и раздавать ассисты», – сказал Мусиала в интервью журналисту Максимилиану Коху.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Джамал Мусиала ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Декабря
16:35
Зоммер: «У меня были отличные отношения с Нойером»
15:45
У «Баварии» есть минимальные шансы заполучить Араухо летом
15:09
Вегхорст: «Я расплакался, когда агент позвонил и сообщил мне об интересе «Манчестер Юнайтед»
14:56
Вегхорст: «В «Манчестер Юнайтед» мне приходилось выступать в роли ассистента»
14:26
Бывший агент Пальиньи: «Очень жаль, что Жоау не смог перейти в «Баварию» летом»
13:02
Мусиала: «Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча»
12:51
Мусиала: «Меня считают главной надеждой сборной Германии на Евро-2024? Это меня очень мотивирует»
01:36
Мусиала высказался о своём будущем в «Баварии»
22 Декабря
02:59
Тухель хочет видеть в «Баварии» защитника «Байера»
21 Декабря
23:01
Отступные в контракте Зиркзее – 40 млн евро, но для «Баварии» прописаны другие условия
21:43
Меньян не торопится отвечать на предложение «Милана», за ситуацией следит «Бавария»
14:46
Румменигге – о Суперлиге: «Никто в Германии никогда не согласится на Суперлигу» 1
13:09
Тухель – о Сане: «После международной паузы его выступления нельзя назвать отличными»
11:42
Тухель: «Мы работаем над новыми трансферами»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
17:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Реал» претендуют на Варана слухи
17:25 · Германия. Бундеслига
В «Байере» заявили, что никого не отпустят в зимнее трансферное окно
16:35 · Германия. Бундеслига
Зоммер: «У меня были отличные отношения с Нойером»
16:22 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «С приходом Кейна у нас появился первоклассный бомбардир»
15:45 · Германия. Бундеслига
У «Баварии» есть минимальные шансы заполучить Араухо летом
15:09 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «Я расплакался, когда агент позвонил и сообщил мне об интересе «Манчестер Юнайтед»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «В «Манчестер Юнайтед» мне приходилось выступать в роли ассистента»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Бывший агент Пальиньи: «Очень жаль, что Жоау не смог перейти в «Баварию» летом»
13:02 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча»
12:51 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Меня считают главной надеждой сборной Германии на Евро-2024? Это меня очень мотивирует»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Арсенала» Леманн может сесть в тюрьму 1
01:36 · Германия. Бундеслига
Мусиала высказался о своём будущем в «Баварии»
22 Декабря
14:20 · Англия. Премьер-лига
​Родри назвал 4 лучших игроков не из «Манчестер Сити»
10:58 · Германия. Бундеслига
В «Наполи» подтвердили переход Элмаса в «РБ Лейпциг»
10:32 · Германия. Бундеслига
Элмас в ближайшее время пополнит ряды «РБ Лейпцига» слухи
Все новости
Рекомендуем