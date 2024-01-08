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Дрэгушин готов отказать «Тоттенхэму» ради «Баварии» слухи

08 Января 2024 • 23:33 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

«Бавария» приблизилась к подписанию центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.

21-летний игрок был в шаге от перехода в «Тоттенхэм», однако за последние дни ситуация резко изменилась. Согласно информации журналиста Эмануэля Рошу, «Баварии» удалось вырваться вперёд в гонке за румынским футболистом после успешных переговоров, которые состоялись в понедельник. Лидер обороны «Дженоа» близок к тому, чтобы отказать «шпорам» и решиться на переезд в Мюнхен.

Раду Дрэгушин провёл 22 матча за «Дженоа» в текущем сезоне, став автором двух голов и одного ассиста. Перед началом кампании клуб из Генуи выкупил защитника у «Ювентуса» за 5,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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