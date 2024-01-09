Топ-клуб Серии А составит конкуренцию «Баварии» в борьбе за Дайера

У мюнхенской «Баварии» появился конкурент в борьбе за защитника лондонского «Тоттенхэма» Эрика Дайера. По информации от журналиста Аласдера Голда, в услугах 29-летнего англичанина также заинтересованы чемпионы Италии в лице «Наполи».

Сообщается, что Дайер пока больше заинтересован в переходе в мюнхенскую «Баварию», которая пока не определилась, стоит ли приглашать футболиста. «Тоттенхэм» отпустит Эрика за сумму около 4 миллионов евро, так как у защитника ближайшим летом заканчивается контракт.

Дайер выступает за «Тоттенхэм» с лета 2014 года, когда перешёл из лиссабонского «Спортинга».