«Бавария» купит Дайера только при одном условии

Мюнхенская «Бавария» обратится к «Тоттенхэму» для трансфера защитника Эрика Дайера только при одном условии. По информации от журналиста Керри Хау, команда Томаса Тухеля купит 29-летнего англичанина только в том случае, если проиграет борьбу за центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина самому «Тоттенхэму».

Напомним, ранее «Бавария» сделала формальное предложение по трансферу 21-летнего румына, но при этом «Тоттенхэм» уверен, что у мюнхенцев не получится перехватить игрока.

Если трансфер Дайер в «Баварию» состоится, команда Томаса Тухеля заплатит за Эрика около 4 миллионов евро. Сам англичанин подпишет контракт до лета 2025 года.