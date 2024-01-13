Мусиала — о разгроме «Хоффенхайма»: «Мы могли создать ещё несколько моментов»

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал разгромную победу своей команды над «Хоффенхаймом».

Встреча 17-го тура чемпионата Германии завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев. Мусиала провел на поле 87 минут и оформил дубль.

— Это была отличная игра, которая мне очень понравилась. Мы много владели мячом, хорошо действовали в контрпрессинге и часто отбирали мяч. Мы могли создать еще несколько моментов, но было важно сохранить ворота сухими и взять три очка, — приводит слова Мусиалы официальный сайт немецкого гранда.

В настоящий момент «Бавария» находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в копилке 41 очко после 16 игр.

21 января подопечные Томаса Тухеля сыграют с «Вердером». Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.