Агент Дрэгушина рассказал, какие клубы боролись за игрока с «Тоттенхэмом» и «Баварией»

Агент центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина высказался об интересе различных клубов к своему клиенту.

Румынский футболист в скором времени должен пополнить ряды «Тоттенхэма» – сделка уже согласована. Перехватить 21-летнего игрока у «шпор» активно пыталась «Бавария», но были и другие претенденты.

«Наполи» был очень конкретен, я неоднократно разговаривал с Аурелио де Лаурентисом. «Милан» тоже хотел подписать Раду, но он предпочитал перейти в зарубежный клуб – в том числе из-за уважения к болельщикам «Дженоа».

Переговоры с «Тоттенхэмом» велись на протяжении двух месяцев. В последний момент появилась «Бавария» – очевидно, такой вариант было необходимо рассмотреть. Но парень сдержал слово, данное «Тоттенхэму», – сказал в интервью TMW агент Дрэгушина.