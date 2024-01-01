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Кейн - самый популярный постоялец отеля после королевы Елизаветы II - менеджер отеля

01 Января 2024 • 20:32 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Первые полгода в «Баварии» форвард Гарри Кейн с семьёй проживал в отеле «Мандарин», и вот на днях английский футболист съехал в свой дом, трогательно попрощавшись с персоналом гостиницы.

- Безусловно, он был одним из самых популярных постоянных клиентов, которые были у нас, уступая разве что только королеве Елизавете II, - заявил ВВС менеджер отеля «Мандарин» Доминик Райнер. - Семья Кейнов не была замкнутой, даже наоборот. Гарри всегда был расположен к общению и не предъявлял нам необычных требований. Это один из самых простых постояльцев в нашей истории.

Напомним, что Кейн всю карьеру провел в «Тоттенхэме», лишь прошлым летом перебравшись в «Баварию». В этом сезоне на его счету 25 голов в 22 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

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