Кейн - самый популярный постоялец отеля после королевы Елизаветы II - менеджер отеля

Первые полгода в «Баварии» форвард Гарри Кейн с семьёй проживал в отеле «Мандарин», и вот на днях английский футболист съехал в свой дом, трогательно попрощавшись с персоналом гостиницы.

- Безусловно, он был одним из самых популярных постоянных клиентов, которые были у нас, уступая разве что только королеве Елизавете II, - заявил ВВС менеджер отеля «Мандарин» Доминик Райнер. - Семья Кейнов не была замкнутой, даже наоборот. Гарри всегда был расположен к общению и не предъявлял нам необычных требований. Это один из самых простых постояльцев в нашей истории.

Напомним, что Кейн всю карьеру провел в «Тоттенхэме», лишь прошлым летом перебравшись в «Баварию». В этом сезоне на его счету 25 голов в 22 матчах.