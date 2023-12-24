Центральный защитник «Байера» Джонатан Та может сменить клуб следующим летом.

Интерес к 27-летнему футболисту приписывается «Баварии» и представителям Английской премьер-лиги, однако трансфер может состояться лишь после завершения сезона. По информации Bild, Та предпочёл бы попробовать силы в одном из английских клубов, а не в «Баварии». Претендентом на центрбека считается лондонский «Вест Хэм».

Джонатан Та провёл 23 поединка за леверкузенский коллектив в текущей кампании, отметившись тремя забитыми мячами. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 млн евро.