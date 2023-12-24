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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Та сделал выбор между «Баварией» и АПЛ слухи

24 Декабря 2023 • 21:37 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
28.12 23:15

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та может сменить клуб следующим летом.

Интерес к 27-летнему футболисту приписывается «Баварии» и представителям Английской премьер-лиги, однако трансфер может состояться лишь после завершения сезона. По информации Bild, Та предпочёл бы попробовать силы в одном из английских клубов, а не в «Баварии». Претендентом на центрбека считается лондонский «Вест Хэм».

Джонатан Та провёл 23 поединка за леверкузенский коллектив в текущей кампании, отметившись тремя забитыми мячами. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 млн евро.

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Бавария Вест Хэм Джонатан Та Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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