«Бавария», «Арсенал» и другие клубы следят за Фримпонгом

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг продолжает пользоваться большим спросом среди топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, за нидерландцем активно следят мюнхенская «Бавария», лондонский «Арсенал» и другие неназванные клубы.

В контракте 23-летнего футболиста с «фармацевтами» прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро. Фримпонг открыт к тому, чтобы покинуть леверкузенский «Байер» ближайшим летом и отправиться за новым вызовом в другую команду.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Фримпонг отметился пятью голами и шестью результативными передачами.