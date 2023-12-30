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«Бавария», «Арсенал» и другие клубы следят за Фримпонгом

30 Декабря 2023 • 12:40 Комментировать
Фулхэм
...
Арсенал
1 6.00 X 4.30 2 1.57
31.12 17:00

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг продолжает пользоваться большим спросом среди топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, за нидерландцем активно следят мюнхенская «Бавария», лондонский «Арсенал» и другие неназванные клубы.

В контракте 23-летнего футболиста с «фармацевтами» прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро. Фримпонг открыт к тому, чтобы покинуть леверкузенский «Байер» ближайшим летом и отправиться за новым вызовом в другую команду.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Фримпонг отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Жереми Фримпонг Байер

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