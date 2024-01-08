Мюнхенская «Бавария» может перехватить у «Тоттенхэма» центрального защитника, которого лондонский клуб пытается приобрести уже несколько недель. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, Раду Дрэгушин из «Дженоа» недавно был добавлен в шорт-лист команды Томаса Тухеля.

Сумма трансфера румынского защитника оценивается в 30 миллионов евро. «Тоттенхэм» постепенно приближался к закрытию сделки, но всё может измениться после появления интереса со стороны «Баварии».

21-летний Дрэгушин стал одним из главных открытий этого розыгрыша итальянской Серии А. На счету Раду два гола и один ассист в чемпионате.