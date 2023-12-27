«Бавария» изменила трансферную цель

Мюнхенская «Бавария» хочет усилить оборону в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Bild, руководство «Баварии» решило отдать приоритет усилению оборонительной линии, а не опорной зоны, как планировалось ранее. По данным источника, в клубе довольны прогрессом молодого хавбека Александра Павловича, который играет на позиции опорника. Отмечается, что на данный момент полузащита «Баварии» укомплектована лучше обороны.

В текущем сезоне 19-летний Павлович принял участие в шести матчах за основную команду и записал на свой счет две результативные передачи.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, набрав 38 очков в 15 играх.