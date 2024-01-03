Ким Мин Джэ – о награде игроку года в Южной Корее: «Это был самый особенный год в моей жизни»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ поделился эмоциями после получения награды лучшему игроку года в Южной Корее. Напомним, весной 2023 года футболист выиграл с «Наполи» чемпионат Италии, после чего за 40 миллионов евро перебрался в «Баварию».

«Это был самый особенный год в моей жизни. Не уверен, что в будущем смогу удостоиться большей чести. Я не должен останавливаться, мне нужно тяжело работать и прогрессировать», – цитирует игрока официальный сайт сборной Южной Кореи.

Напомним, в этом месяце Ким Мин Джэ сыграет за свою национальную команду в Кубке Азии, из-за чего пропустит несколько матчей за «Баварию».