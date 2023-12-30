«Бавария» точно не продаст де Лигта зимой

Мюнхенская «Бавария» совершенно точно не продаст в январе центрального защитника Маттейса де Лигта. По информации от журналиста Мануэле Бонке, летом футболист вполне может покинуть свою команду.

Зимой «Бавария» не хочет совершать резких изменений. Тем более, мюнхенцы в январе будут вынуждены обойтись без Кима Мин Джэ, который отправится на Кубок Азии. Де Лигт нужен команде как минимум для глубины состава.

Отмечается, что летом главный тренер Томас Тухель может дать добро на продажу де Лигта. Немец хочет пригласить в клуб Рональда Араухо из каталонской «Барселоны».

Напомним, де Лигт перешёл в «Баварию» летом 2022 года из туринского «Ювентуса».