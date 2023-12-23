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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала: «Меня считают главной надеждой сборной Германии на Евро-2024? Это меня очень мотивирует»

23 Декабря 2023 • 12:51 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала очень рад, что болельщики считают его главной надеждой сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы.

«Меня считают главной надеждой сборной Германии на Евро-2024? Это делает меня очень счастливым, ведь я чувствую мотивацию от того, что в меня верит много людей. У меня всегда завышенные ожидания от своей игры. Конечно, я бы хотел выиграть большие титулы в своей карьере. К сожалению, мы вылетели с чемпионата мира на стадии группового этапа. Лично я был очень расстроен, поэтому рассматриваю Евро-2024 как возможность реабилитироваться», – сказал Мусиала в интервью журналисту Максимилиану Коху.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала

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