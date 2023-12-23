Мусиала: «Меня считают главной надеждой сборной Германии на Евро-2024? Это меня очень мотивирует»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала очень рад, что болельщики считают его главной надеждой сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы.

«Меня считают главной надеждой сборной Германии на Евро-2024? Это делает меня очень счастливым, ведь я чувствую мотивацию от того, что в меня верит много людей. У меня всегда завышенные ожидания от своей игры. Конечно, я бы хотел выиграть большие титулы в своей карьере. К сожалению, мы вылетели с чемпионата мира на стадии группового этапа. Лично я был очень расстроен, поэтому рассматриваю Евро-2024 как возможность реабилитироваться», – сказал Мусиала в интервью журналисту Максимилиану Коху.