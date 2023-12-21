Тухель: «Мы работаем над новыми трансферами»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от трансферного окна в январе. Ранее сообщалось, что «красная машина» хочет пригласить как минимум двух футболистов зимой – опорного полузащитника и центрального защитника, который также способен закрыть правый фланг обороны.

«Мы работаем над новыми трансферами. Надеюсь, мы сможем усилить состав зимой. Это будет непросто, ведь январское окно всегда проходит сложнее, чем летнее. В то же время мы доверяем тем игрокам, которые у нас есть», – сказал Тухель на пресс-конференции после выездной победы над «Вольфсбургом» в чемпионате.