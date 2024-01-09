В «Баварии» высоко оценивают вероятность перехода Дэвиса в «Реал»

В «Баварии» считают, что левый защитник Альфонсо Дэвис с высокой вероятностью примерит футболку мадридского «Реала» в скором будущем.

Канадский футболист – одна из главных трансферных целей «королевского клуба» на предстоящее лето. Контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года, поэтому уже по окончании текущего сезона он будет доступен по сниженной цене. Как сообщает журналист Максимилиан Кох, в мюнхенском клубе считают, что переход 23-летнего игрока в «Реал» в нынешнем году – очень вероятный сценарий.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Альфонсо Дэвиса составляет 70 млн евро.