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В «Баварии» высоко оценивают вероятность перехода Дэвиса в «Реал» слухи

09 Января 2024 • 22:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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Через 23 ч. 5 мин.

В «Баварии» считают, что левый защитник Альфонсо Дэвис с высокой вероятностью примерит футболку мадридского «Реала» в скором будущем.

Канадский футболист – одна из главных трансферных целей «королевского клуба» на предстоящее лето. Контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года, поэтому уже по окончании текущего сезона он будет доступен по сниженной цене. Как сообщает журналист Максимилиан Кох, в мюнхенском клубе считают, что переход 23-летнего игрока в «Реал» в нынешнем году – очень вероятный сценарий.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Альфонсо Дэвиса составляет 70 млн евро.

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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