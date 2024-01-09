Кейн признался, что наслаждается жизнью в Бундеслиге

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос, доволен ли он жизнью в Германии.

«Я наслаждаюсь жизнью в Бундеслиге. Все сотрудники команды помогли мне адаптироваться здесь. Я рад, что являюсь частью «Баварии», ведь это один из самых больших клубов в мире», — цитирует Кейна Sport Bild.

30-летний Кейн присоединился к «Баварии» минувшим летом, перебравшись из «Тоттенхэма». В 22 матчах текущего сезона нападающий забил 25 мячей и записал в свой актив восемь результативных передач.

В настоящий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в копилке 38 очков после 15 сыгранных матчей.