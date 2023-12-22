Тухель хочет видеть в «Баварии» защитника «Байера»

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та привлёк интерес «Баварии».

Леверкузенцы показывают выдающиеся результаты в текущем сезоне в том числе благодаря 27-летнему центрбеку, регулярно выходящему в стартовом составе. По данным журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» уже рассматривает возможность приобретения Та в летнее трансферное окно. В подписании заинтересован лично рулевой мюнхенцев Томас Тухель, высоко оценивающий способности футболиста.

В контракте Джонатана Та с «Байером» прописан пункт отступных, но «Бавария» пока не начала официальные переговоры. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.