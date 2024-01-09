«Тоттенхэм» уверен в подписании Дрэгушина, несмотря на интерес «Баварии»

«Тоттенхэм» по-прежнему не сомневается в успешном исходе переговоров по переходу Раду Дрэгушина из «Дженоа».

В понедельник в СМИ распространились слухи о намерении «Баварии» перехватить у «шпор» румынского футболиста. Сообщалось даже, что мюнхенцы стали фаворитами в борьбе за 21-летнего игрока. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, никаких значительных изменений в деле Дрэгушина не произошло – «Тоттенхэм» всё ещё уверен, что оформит трансфер в ближайшее время. Переговоры находятся на завершающей стадии. Источник также отмечает, что «Бавария» пока не делала официальных предложений «Дженоа».