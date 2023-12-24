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Романо: «Ситуация Дэвиса в «Баварии» по-прежнему сложна, «Реал» скоро начнёт действовать»

24 Декабря 2023 • 23:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Инсайдер Фабрицио Романо поделился обновлённой информацией о вероятном переходе левого защитника Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал».

Контракт канадца с «Баварией» истекает в 2025 году, и игрок не торопится его продлевать. За положением дел уже давно следит «Реал», считающий 23-летнего футболиста одной из приоритетных трансферных целей на будущее.

Как утверждает Романо, ситуация Дэвиса в «Баварии» по-прежнему очень сложна – стороны далеки от договорённости. «Реал» намерен начать работу над громким подписанием уже в скором времени. Всё идёт к тому, что возможный переезд латераля в Мадрид станет одной из самых обсуждаемых тем мирового футбола в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
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