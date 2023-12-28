Сане: «Надеюсь, смогу сохранить нынешнюю форму до конца сезона»

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане оценил свои выступления в нынешнем сезоне. При этом немец не стал соглашаться с тем, что сейчас находится в лучшей форме в своей жизни.

«Фройнд сказал, что сейчас болельщики могут видеть лучшую версию меня? Я доволен своими последними выступлениями, но не хочу вешать на себя какие-то ярлыки. Я лишь надеюсь, что смогу сохранить нынешнюю форму до конца сезона», – сказал Сане в интервью официальному сайту «Баварии».

В нынешнем сезоне Сане отметился 8 голами и 8 ассистами в немецкой Бундеслиге. Это больше, чем за весь предыдущий розыгрыш турнира.